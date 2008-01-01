Эксперты: угрожает ли проекту Rail Baltica спор с Литовскими железными дорогами?

Решение Еврокомиссии оштрафовать Литву за разрушение участка железной дороги между Мажейкяем и латвийским Реньге грозит перерасти в юридический спор между Латвийской железной дорогой и литовскими коллегами. Возможно, конфликт даже повлияет на реализацию проекта Rail Baltica.

История старая, но свое продолжение она получила совсем невовремя. Еще в 2008 году Литва, под предлогом ремонта, разобрала 20-километровый участок путей, ведущих от Мажейкяя к латвийскому Реньге. Он так и не был восстановлен, в результате чего грузам, которые шли по этому направлению от Нефтеперерабатывающего комбината в Рижский порт, пришлось менять маршруты.

Еврокомиссия взялась за рассмотрение дела в 2013 году, по просьбе польской компании Orlen, а сейчас вынесла решение. Литовская сторона будет оштрафована за нарушение конкуренции (в пользу своих портов) — сумма штрафа может составлять от десяти до более сотни миллионов евро. Кроме того, разобранный участок надо восстановить. Литовской стороне дан срок на то, чтобы подготовить ответ Еврокомиссии.

«У литовских чиновников и компании есть три месяца на то, чтобы продумать, как ответить на это решение. Но этот случай показывает: когда это касается рынка региона региона Европейского союза, мы готовы действовать. И что самое важное: мы здесь не для того, чтобы работать в интересах какой-либо из компаний, а для того, чтобы конкуренция работала во благо наших граждан», — сообщила прибывшая в Литву комиссар Евросоюза по борьбе с нарушениями конкуренции Маргрет Вестагер.

В настоящее время обратиться с иском о компенсации убытков планирует Латвийская железная дорога.

«Это, конечно, две главные вещи: неполученный доход и убытки, связанные с действиями литовской стороны. Мы содержали железнодорожную линию в таком качестве, чтобы по ней можно было в любой момент возобновить перевозки, но для этого нужны вложения. Сейчас мы подсчитываем убытки и неполученный доход, и будем думать, как компенсировать эти средства», — рассказал пресс-секретарь Латвийской железной дороги Марис Озолс.

Сумма не называется, но она, очевидно, может быть немалой, — учитывая, что речь идет о недополученной прибыли за почти 10 лет простоя, а также за расходы на поддержание участка этой дороги с латвийской стороны. Не исключено, что со своими исками против Литовской железной дороги могут обратиться и латвийские порты, потерявшие часть грузопотока.

Второе возможное следствие из решения Еврокомиссии — влияние юридических споров на реализацию проекта Rail Baltica. Хоть через участок Мажейкяй-Реньге будущая скоростная трасса и не пойдет, но мало ли, не вызовут ли юридические споры неблагоприятных политических последствий?

Эксперты уверены, что – нет.

«Мы строим с Литвой, с нашими акционерами, полностью другой проект. Три страны вовлечены в него, а также Польша. Он никак не связан с этим спором. Мы строим полностью новую железную дорогу, высокоскоростную железную дорогу, с европейской шириной путей. Это полностью другой проект. Абсолютно», — говорит руководитель по коммуникациям и сотрудничеству с госучреждениями Rail Baltica Илзе Расса.

В Министерстве сообщений Латвии также уверены — негативных политических последствий для Rail Baltica спор по поводу разобранного участка дороги не вызовет.

«Эта линия Реньге — Мажейкяй… Здесь речь идет о ширине колеи 1520 миллиметров, она является соединением между Латвией и Литвой. И у нее нет никакой связи с более узкой европейской колеей, которая заложена в проекте Rail Baltica», — комментирует руководитель отдела коммуникаций Минсообщения Айвис Фрейденфелдс.

Источники не исключают, что нынешнее решение Еврокомиссии не случайно. Поговаривают, что в Брюсселе на финансовоемкий проект Rail Baltica смотрят с некоторым недоверием, сомневаясь в его эффективности. Возможно, продолжение истории последует в ноябре, когда состоится встреча министра Балтийских стран.