Не только выпить, но и подумать: гид по рижским «барным викторинам»

Идея паб-квизов (pub quiz) родилась в Англии в конце 1970-х, и за несколько десятков лет охватила весь мир. Сегодня в одной только Великобритании еженедельно проходит более 20 тысяч игр. В Латвию интеллектуальная забава пришла всего несколько лет назад, но публике полюбилась очень быстро: барные викторины проходят в Риге едва ли не каждую неделю, их форматы становятся все разнообразнее, а на игры собираются десятки команд. Русский TVNET рассказывает, где в столице можно проверить себя на сообразительность, хорошо провести вечер в душевной компании и завоевать гордое звание «знатока».

Одно дело, когда толпы людей приходят в бар выпить пива, посмотреть баскетбол или лигу чемпионов, и совсем другое, когда их побуждает выбраться из дома тяга к знаниям! Идея паб-квизов очень проста - команды собираются в непринуждённой обстановке бара, кафе или ресторана, и отвечают на несложные и забавные вопросы, так сказать, под выпивку и закуску. Встретиться с друзьями, и поднапрячь мозг – это ли не лучший отдых после монотонного трудового дня? Более того, никаких энциклопедических знаний в таких играх не требуется: все ответы берутся смекалкой, логикой и обычными знаниями из жизни. Главное следовать единственному правилу - никакого «гугла»!

Ума Палата

«Ума Палата» - это первая и самая популярная в Латвии командная викторина, в которой каждый может проверить не только свои знания, но также логику, остроумие и стратегическое мышление. География этой игры уже достаточно широка: Берлин, Гамбург, Рига, Клайпеда, Вильнюс, Таллинн, Санкт-Петербург, Минск. Идея проста - команды зарабатывают очки в 7 различных конкурсах, и побеждает та, на чьем счету будет как можно больше баллов. В игре затрагивают разные аспекты знаний — возможно, именно поэтому она интересна широкому кругу людей. Стоит отметить, что сюда приходят не только молодежь, но и люди преклонного возраста, и даже целые семьи. «Ума Палата» - это действительно достойным способ весело и оригинально провести время, а также возможность пообщаться с близкими и завести новые знакомства. Все, что вам необходимо, собрать команду из 2-8 человек, зарегистрировать ее по ссылке и встретиться в ресторане чешской кухни Stargorod.

Ссылка для регистрации команды на игру "Ума Палата"

МозгоБойня

Что такое МозгоБойня? Приходи 1 августа в 19:00! Первая игра бесплатная! Kas ir MozgoBojnya? Nāc 1. augusta 19:00! Pirmā spēle ir bezmaksas! 😎🔥👍💥 #mozgobojriga #мозгобойня #досуглатвия #пабквизрига #умапалата #умапалатарига #60секунд #60секундрига #мзгб #mozgoboj #mozgobojnya #latvia #riga #jurmala #новаяволна #кивин #юрмала #мозгобойняюрмала #мозгобойнялатвия #devent39 #eventlv #eventlatvia #eventriga A post shared by МозгоБойня в Риге (@mozgobojriga) on Jul 18, 2017 at 1:15pm PDT

«МозгоБойня» - франшизный проект, придуманный в 2012 году в Минске, а теперь успешно развивающийся за рубежом. Вся суть игры скрыта в названии - семь туров по семь вопросов, которые включают в себя загадки на смекалку, знакомые всем со школы задачки «с орешком», любопытные факты, и даже угадывания мелодий. На каждый вопрос в шести турах дается по минуте на размышление. Седьмой – блиц и по 15 секунд на ответ. Иными словами, «МозгоБойня» - это демократичная версия всем известного «Что? Где? Когда?», только для друзей, в приятной обстановке бара или кафе, за бокалом и с музыкой.

Записаться на игру "МозгоБойня" можно по этой ссылке

St. Twins Detective

FOTO: Facebook

Создайте свое детективное агенство, придумайте название, зарегистрируйте его и готовьтесь погрузиться в атмосферу произведений Агаты Кристи и фильмов с элементами нуара, так как вы идете на самое настоящее «дело». Ваша команда получает брифинг, в котором к вам обращается клиент, с просьбой распутать преступление. В помощь вам предоставляется свежая пресса, адресная книга американского города и лист вопросов, на которые необходимо ответить для удачного решения кейса. По истечении двух часов ваша команда должна выстроить свою версию произошедшего. Прелесть этого мероприятия в том, что сценарий каждой игры уникален и пишется командой креативных ребят, специализирующихся на интеллектуальных развлечениях в Риге. Даже если вам не удастся «разоблачить» убийцу и распутать клубок преступлений, вы точно отлично проведете время. Кстати, в отличие от вышеуказанных викторин, здесь можно смело пользоваться гаджетами, только вряд ли они вам помогут.

Зарегистрировать свое детективное агенство можно по этой ссылке

60 секунд

FOTO: Facebook/60 секунд

«60 секунд» - это серия интеллектуальных игр, когда за столом бара собирается команда из 6 игроков, которым необходимо ответить на вопросы ведущего. В отличие от известной телепередачи, здесь команды соревнуются не с телезрителями, а друг с другом, и количество вопросов в одной игре доходит до 36. «60 секунд» - это еще одно доказательство того, что носить гордое звание «знатока» может каждый! Обычно игры проходят по понедельникам в 19.00 в ресторане La Folie, на улице Hospitalu 2. Прийти сюда можно как в компании друзей, так и одному - организаторы всегда готовы «пристроить» новичка.

Обратиться к организаторам игры можно по этой ссылке





