Маршрут на выходные: день миноги в Салацгриве и золотые осенние места

Золотая осень на дворе!.. Но сегодня - ни слова о самых популярных и протоптанных ее маршрутах в Сигулде или Тервете. Потому что есть повод отправиться в Салацгриву, где в субботу пройдет один из интереснейших в стране праздников миноги. А в роскошные парки города Цесиса и в усадьбы в окрестностях Тукумса в октябре смело можно ехать без всякого повода - просто потому, что красиво!

Про новинки сезона, которые приготовили в этом году в Турайдском музее-заповеднике, к началу золотой осени, когда Сигулда и ее окрестности особенно популярны у туристов, мы вам еще расскажем. Пока же - о главном событии выходных: празднике миноги в Салацгриве, где в этот день без всяких предварительных заявок будут доступны для осмотра сразу несколько мест промысла. А также - о нескольких адресах наступившей золотой осени.

Миножьи тропы Салацгривы

Сезон лова миноги в Латвии продолжается с августа по февраль. А самый известный праздник миноги в августе проходит в Царникаве. Вот только в начале сезона не всегда оказывается там достаточно этого деликатеса, не успевают столько миноги поймать, чтобы могли полакомиться все желающие!

На самом деле настоящая столица миноги - это именно Салацгрива! Потому что именно здесь сохраняют традицию делать и делают промысловые мостки так же, как в старину.

И салацгривский праздник миноги отличается тем, что здесь не только песни в честь миноги поют, сколько о самом процессе лова и традициях промысла рассказывают.

Мостки неподалеку от устья построены на Салаце в нескольких местах, есть они и на речке Светупе. И в День миноги - 14 октября - все места традиционного промысла будут открыты для осмотра. Обещают гостям праздника и эксклюзивное угощение - суп из миноги, а также миногу в желе - то есть деликатес, приготовленный традиционным для Латвии способом.

Осень в парках Цесиса

FOTO: flickr.com/visitcesis

В топ самых красивых в пору золотой осени мест город Цесис неизменно попадает благодаря своим паркам, разбитым когда-то владельцами этих земель.

Граф Карл Эберхард фон Сиверс и его потомки заложили основу нынешнего паркового богатства города более 170 лет назад.

История парков Цесиса

Отлично вписались в пейзажный парк развалины замка Ливонского ордена и место древнего городища - Риекстинькалнс. Позднее были обустроены прогулочные дорожки, а островки на пруду и дальние аллеи получили имена в честь членов семьи Сиверсов.

А вот общедоступным парк стал только после февральской революции 1917 года... Прежде гулять по красивым аллеям могли лишь избранные.

Ну, а если гулять по благоустроенным и вполне цивильным дорожкам парков вам кажется скучным, варианты - есть. Именно в ближайшую субботу в окрестностях Цесиса - в живописном местечке Райскум - организуют пеший поход для туристов продолжительностью три с полвиной часа. Маршрут пройдет вокруг озера Райскумс, участие в походе - платное (15 евро, в стоимость включена дегустация местных «вкусняшек»), сбор группы в 11.00 у здания волостной администрации.

Шлокенбекская усадьба - настоящая крепость

FOTO: Пресс-фото/tukums.lv

Усадьба-крепость получила свое название от реки Слоки (или Шлоки) и по внешнему виду комплекс ее строений не похож ни на один другой усадебный комплекс в Латвии. Впервые Шлокенбек упоминается в документах аж в пятнадцатом веке и строился этот средневековый сельский дом именно как крепость, способная при необходимости защитить своих обитателей и прикрыть подступы к Тукумсу, который неподалеку.

Шлокенбексая усадьба

За «крепостными» стенами - уютный дворик, а в одном из зданий комплекса расопложен дорожный музей (в октябре в субботу-воскресенье работает с 10.00 до 17.00).

Так что совмещая приятное с полезным можно узнать здесь массу интересного о дорожном строителстве с давних времен до наших дней.

Если кто-то давно в усадьбе не был, имейте в виде, что многое здесь изменилось к лучшему. Появилась небольшая гостиница, вновь работает кабачок, в котором можно продегустировать местные вина, перекусить или взять с собой закуску для пикника на природе. Окрестности осенью очень живописные. От Тукумса недалеко (около 5 км), можно подъехать на автобусе или прийти пешком.

Ну, а если вы на машине - поезжайте в сторону морю, где отличные леса, богатые грибными и ягодными местами.