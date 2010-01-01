«Обучая 1000 солдат в год, через 10 лет у нас будут 10 обученных батальонов»

Нужна ли Латвии обязательная военная служба? В этой дискуссии принимают участие не только политики и академики, но и представители НВС.

Так в интервью передаче «900 секунд» отвечающий за резервы НВС Артур Свекрис заявил, что ничего лучше, чем обязательная служба с точки зрения обороны еще не придумано.

Так, по его словам, в долгосрочной перспективе это очень удачные «вложения»: в год обучая 1000 солдат через 10 лет мы получим 10 хорошо подготовленных и обученных батальонов. Кроме того, служба помогают человек обрести или развить новые навыки, лидерские качества, дисциплину, инициативу и т.д.

Свекрис рассказал о скандинавском опыте, где обязательная служба способствует и интеграции - здесь служат не только представители коренного населения.