В Риге при странных обстоятельствах пропал 29-летний Рихард Лейманис

Последний раз его видели выходящим из дома в день исчезновения: около 18 часов, уходя, он сказал близким, что останется у друга до своего отъезда в Голландию, где его ждет работа. Однако вскоре выяснилось, что друг не в курсе договоренностей, а работодатель в Голландии так и не дождался Рихарда на работу, сообщает bezvests.lv.

У пропавшего был при себе рюкзак и мобильный телефон.

ПРИМЕТЫ: Рост 175 см, худощавого телосложения. Был одет в темные джинсы, трехцветную осеннюю куртку - в бежево-синево-бордовых тонах, бордовую зимнюю шапку. На ногах были кеды Nike.

Всех, у кого есть информация, которая может помочь в поисках пропавшей пенсионерки, просим звонить по телефону - 110 в полицию или в BEZVESTS.LV по номеру 22 084 084.