В елгавских школах нацменьшинств по-разному оценивают переход на латышский язык обучения

Директор и учитель латышского языка 6-й Елгавской средней школы Илзе Арбидане сказала агентству ЛЕТА, что переходный период от билингвального обучения к обучению на латышском языке был достаточным, чтобы учащиеся научились воспринимать учебный материал только на латышском. По ее мнению, проблем с дальнейшим переходом школ на латышский язык обучения не будет.

Правда, директор признала, что сложности могут возникнуть у отдельных учителей, но знание госязыка на достаточном уровне - это проблема каждого учителя.

Директор и учитель математики 5-й Елгавской средней школы Нателла Селищева рассказала, что в школе достаточно высоки результаты централизованных экзаменов, экзамен по латышскому языку учащиеся также сдали лучше, чем в остальных елгавских школах.

«Жаль, что политика важнее качества образования, но государством управляют политики», - сказала она.

Селищева уверена, что старшеклассники смогут осваивать материал на латышском, но она считает, что в основной школе нужно сохранить билингвальное обучение, потому что учиться на родном языке легче, а принудительное обучение на латышском может создать дискомфорт.

Директор считает, что лояльности учеников можно способствовать через различные мероприятия, экскурсии, беседы об истории. «Мы живем в Латвии, и мы должны знать латышский, однако, чтобы дети росли лояльными к государству, они не должны чувствовать себя хуже из-за того, что у них что-то не получается из-за незнания языка», - сказала директор.