Президент призвал укреплять деятельность KNAB

Сейм и Кабинет министров должны укреплять деятельность Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), чтобы вселить в каждого жителя страны уверенность в то, что коррупционные преступления будут расследованы профессионально, быстро и эффективно. Об этом заявил президент Раймонд Вейонис, выступая на торжественном мероприятии в честь 15-летия бюро.

Как сообщили в канцелярии президента, Вейонис подчеркнул, что коррупция является одной из серьезнейших угроз для национальной безопасности, потому что ослабляет демократическое управление, тормозит развитие экономики, уменьшается доверие инвесторов и партнеров.

Президент признал, что часть общества, к сожалению, по-прежнему относится к коррупции достаточно терпимо, но следует помнить о том, что обман государства в долгосрочной перспективе может обернуться против самого общества, в том числе самих взяточников.

Он выразил благодарность работникам KNAB за самоотверженный труд и пожелал успехов новому начальнику бюро Екабу Страуме.