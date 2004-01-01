Защитники русских школ выйдут на акцию протеста

Штаб защиты русских школ готовит новые протестные акции после решения Министерства образования о переводе средних школ национальных меньшинств на латышский язык обучения, сообщает программа «Сегодня вечером» телеканала LTV7.

Проведение протестной акции штаба намечено на 23 октября. В 13.00 противники реформы планируют собраться у здания Министерства образования и науки.

«Вчера было заседание обновлённого Штаба защиты русских школ. И первая акция, которую осуществит штаб, будет совсем скоро, 23 октября, у здания Министерства образования, в котором сидит Шадурскис», - рассказал активист Штаба защиты русских школ и сопредседатель латвийского комитета по правам человека Владимир Бузаев.

На вопрос, планируется ли проведение других акций, Бузаев объяснил, что всё зависит от посещаемости пикета 23 октября. По его словам, акцию могут поддержать школы нацменьшинств, а также директора и учащиеся, которые осознают - «реформа для них приговор».

Для активистов штаба, которые участвовали в проведении акций протеста в 2004 году, идея перевода средних школ нацменьшинств не стала новостью.

«В декларации действующего правительства, которое пришло к власти еще в 2014 году, четко записано, что всё образование будет переведено на латышский язык»,

- рассказал Бузаев.

По плану министерства, в 2020-2021 учебном году в средней школе, с 10 по 12 класс, обучение общеобразовательных предметов будет осуществляться на государственном языке. Исключение — предметы связанные с историей и культурой, а также язык нацменьшинств и литература.

Данный план министерства образования еще необходимо утвердить в правительстве и Сейме.