Филологи бьют тревогу: латышский язык находится под угрозой

Латышский язык как одна из основ национального государства находится под угрозой, потому что для его исследования и изучения не хватает государственной поддержки. Филологи бьют тревогу - все больше и больше сокращается количество студентов, которые хотят изучать латышскую филологию, а в ближайшее время не будет и преподавателей, потому что зарплаты у них «меньше, чем у дворника».

Все это происходит потому, что на государственном уровне сфере естественных наук уделяется больше внимания, чем гуманитарным. Факультет гуманитарных наук Латвийского университета направил письмо премьер-министру, министру образования и науки и ответственной комиссии Сейма, в котором заявил, что необходимы срочные меры для спасения национальной филологии, которая является основной любой здоровой нации.

Декан факультета гуманитарных наук Илзе Румниеце подчеркивает, что «в области высшего образования, сформировался серьезный дисбаланс между гуманитарными и точными науками».

О гуманитарных науках все чаще говорят пренебрежительно,

а в прошлом году также было основательно сокращено число бюджетных мест. Все это создает антирекламу, в результате чего в настоящее время на факультете филологии обучается всего около 100 студентов.