airBaltic названа лучшей региональной авиакомпанией года

Латвийская авиакомпания airBaltic получила награду ведущего центра информации и аналитики на рынке авиации CAPA (Centre for Asia Pacific Aviation) как региональная авиакомпания года. Эта награда за выдающиеся достижения в авиации ежегодно вручается с 2002 года.

Награда CAPA «Региональная авиакомпания года» вручается региональному перевозчику, который добился наибольших успехов в реализации своей стратегии, утвердил себя в качестве лидера и продемонстрировал инновационный подход в отрасли региональной авиации.

«Для нас большая честь, что CAPA признала airBaltic региональной авиакомпанией года. У нас был захватывающий год - наш флот модернизируется, мы включили в карту наших маршрутов 13 новых направлений, наша команда растет, и все больше пассажиров путешествуют вместе с нами. Это замечательные успехи, а эта награда - результат работы, которую наша команда делает каждый день», - отметил в связи с этим руководитель airBaltic Мартин Гаусс.

В 2016 году airBaltic завершила длившуюся несколько лет реструктуризацию и впервые за последние пять лет увеличила количество перевезенных пассажиров, обеспечила увеличение капитала, привлекла частного инвестора, стала первой авиакомпанией, которая начала полеты на самолетах Bombardier CS300, а также показала позитивные результаты операционной деятельности (EBIT). Она является крупнейшей авиакомпанией Балтийского региона, у которой, помимо основной базы в Риге, имеются также базы в Таллине и Вильнюсе.