Елгавчанка в лотерее Maxima Latvija выиграла автомобиль

«Когда мне позвонили, чтобы сообщить о выигрыше, я как раз была в магазине «Maxima XX» и даже не слышала звонка. После того как я перезвонила и мне сказали о выигрыше, я не могла этому поверить. Члены семьи и друзья тоже не сразу поверили, поэтому мы очень ждали, когда будут опубликованы результаты лотереи, чтобы еще раз удостовериться. Однако друзья, а также многие родственники сказали, что поверят только тогда, когда сами увидят машину », - с восторгом говорит хозяйка новой автомашины Норгита Никонова.

Обладательница главного выигрыша в лотерее упомянула, что еще летом они с мужем подумывали о приобретении еще одной машины, чтобы можно было возить в детский сад младших детей. Поэтому выигрыш подоспел как раз вовремя.

«Семья имеет огромную ценность, поэтому мы искренне рады, что главный приз в этой лотерее получила наша лояльная клиентка, у которой такая большая семья. Мы также испытываем удовлетворение от того, что

победительница не только оценила особые скидки с картой «Paldies», но и пользуется аккаунтом карты «Paldies» в интернете.

Также следует отметить, что Норгита была одной из первых, кто зарегистрировал свой аккаунт карты «Paldies» в интернете осенью прошлого года», - отмечает коммерческий директор «Maxima Latvija» Виктор Троицын.

Обладательница главного приза получила также подарочную карту «Gjensidige» стоимостью 50 евро на приобретение страховки OCTA и подарочную карту от «Lukoil» на покупку горючего стоимостью 50 евро.

В лотерее мог принять участие любой человек, который пользуется аккаунтом карты «Paldies» в интернете и в период с 5 сентября по 2 октября в своем аккаунте по крайней мере два раза выбрал и подтвердил один из еженедельных призов.