Итоги проверок ГПСС: пожарная безопасность больше волнует пожарных, чем жителей

Около тысячи многоквартирных домов по всей стране проверили сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС). Такая активность связана с трагическим пожаром в Лондоне, который произошёл в июне этого года. Большая часть пожаров в Латвии происходит именно в многоквартирных домах. О самых распестрённых недостатках и нарушениях в системе пожарной безопасности — в сюжете корреспондент Латгальской студии Латвийского радио Сергея Кузнецова.

ГПСС выборочно провела проверку в квартирах жителей по всей стране. Пожарные Резекненского отделения Латгальской бригады проверили 15 домов в Резекне, Резекненском и Вилянском краях. Ряд нарушений были связаны с помещениями общего пользования, за которые отвечает обслуживающая организация дома.

«Не проведена проверка электропроводки в помещениях общего пользования — в коридорах, подвалах. Жители не проинформированы о том, как надо действовать в случае пожара, о новых инструкциях. Во многих домах на пути эвакуации находились посторонние предметы. К примеру, в коридоре находились кресла, велосипед», — рассказывает инспектор Олег Поскрёбышев.

В Резекне обслуживанием большинства многоквартирных домов занимается предприятие Rēzeknes Namsaimnieks. Один из городских домов, куда заглянули пожарные — 9-этажка на улице Атмодас. Домоуправляющий Вадим Покровский отметил, что предприятие заботится о пожарной безопасности, чтобы не допустить опасной ситуации, дважды в год из подвалов вывозят скопившийся хлам, также регулярно осматривают чердачные помещения. Однако по ходу проверки пожарные отметили другие недостатки.

«Одно из мест, на которое надо обратить внимание — это отверстия в стене через которые идут коммуникации.

Они просто забиты ватой, но со временем это все откроется и мы отметили, какие материалы лучше использовать», — говорит Вадим Покровский.

Особенно пожарные отметили необходимость замены устаревшей электропроводки, чтобы не спровоцировать пожароопасную ситуацию. Руководитель Rēzeknes Namsaimnieks Вячеслав Спич отметил, что в компании приняли во внимание замечания пожарных.

«Будем измерять сопротивление изоляции. Эта процедура предусмотрена раз в десять лет. Это мы будем делать сами. К этому профессионально мы готовы. По чистке вентиляции будет проверять вентканалы. Там, где нужно, будем чистить», — обещает Вячеслав Спич.

Больше половины жильцов домов, в которых были проверки, не в курсе существующих инструкций по пожарной безопасности и не слишком серьёзно относятся к этим правилам,

о чём свидетельствуют загруженные различными предметами лоджии и балконы. Нередки незаконные подключения к домовому электросчётчику. Однако по-прежнему главная причина пожаров — собственная невнимательность.

«Пожар возникает в первую очередь в состоянии алкогольного опьянения. Курят в помещениях, то есть сами собственники или гости не соблюдают правила пожарной безопасности, поэтому возникают такие ситуации. У нас таких случаев нет, чтобы загорелось от электропроводки», — говорит Вячеслав Спич.

Чтобы донести информацию о пожарной безопасности до жителей, в октябре и ноябре этого года Rēzeknes Namsaimnieks будет печатать эти сведения на обратной стороне счёта.

Вскоре в целях повышения пожарной безопасности вступит в силу норма, по которой владельцы квартир должны будут убрать кухонные вытяжки, перекрывающие вентиляционные шахты, а в 2020 году необходимо будет установить дымовые датчики, как в квартирах, так и в частных домах.