Когда пицца в буквальном смысле деревянная: покупательницу удивило содержимое упаковки

Обычная покупка в магазине обернулась для жительницы Талси забавным сюрпризом. Своей историей Синтия поделилась в социальной сети Facebook.

«Сегодня захотелось пиццы. От результата в шоке - получила деревянную доску», пишет девушка. Свои слова жительница Талси подтвердила фотографией.

К большому удивлению, этот случай не вызвал у пользователей социальной сети гнева или негодования. Кто-то даже оценил чувство юмора производителей, которые, возможно, таким образом решили пошутить над «Rimi». Одни посоветовали девушке обменять в магазине товар, другие же, предложили оставить такой «сюрприз» на память, чтобы периодически поднимать себе настроение, вспоминая эту забавную историю.