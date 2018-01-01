НВС: Граждане Латвии! Подавайте заявления на военную службу в Латгале

Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии приглашают граждан подавать заявления на службу в формируемое в Латгале подразделение, сообщила агентству ЛЕТА представитель НВС Рута Суровцова.

В середине января этого года Министерство обороны объявило о комплектации в Латгале постоянного подразделения НВС. Правительство поручило Минобороны сформировать его до 30 октября 2018 года.

Комплектация латгальского подразделения близится к завершению, сообщил командир 3-й Латгальской бригады Земессардзе полковник-лейтенант Марис Симсонс, выразив удовлетворение проделанной работой.

Новое подразделение - рота боевой поддержки - будет состоять из 150 военных. Контрактники рекрутируются в него в основном из жителей Латгальского региона.

Заявления на службу можно подать также в электронном виде, заполнив анкету на сайте НВС «www.mil.lv» в разделе «Рекрутирование».