Большие города Латвии: проблемы решит рабочая группа

Латвийская ассоциация больших городов (ЛАБГ) сформирует рабочую группу для поиска решений социальных проблем в самоуправлениях и подготовки возможных изменений правового регулирования, сообщила агентству ЛЕТА ее представитель Дагния Дижбите-Сваринска.

Сегодня представители ЛАБГ и министерств благосостояния, здравоохранения и юстиции обсудили социальные вопросы, затрудняющие выполнение функций самоуправлений в социальной сфере.

ЛАБГ подчеркивает - задачи, обязанности и функции самоуправлений все больше расширяются, а дополнительное финансирование для их выполнения государство не выделяет, то есть от самоуправлений ожидают обеспечения все новых социальных функций, не оказывая финансовой поддержки в их выполнении.

ЛАБГ призывает Министерство благосостояния делегировать самоуправлениям новые обязанности с учетом указанного самоуправлениями влияния на их бюджет.