Инновация от RS: «На паромах и лодках через Даугаву»

Муниципальному предприятию Rīgas Satiksme поручено оценить идею запуска пассажирских катеров по ряду направлений в Риге. Об этом в программе Латвийского радио 4 «Подробности» рассказал заместитель председателя комитета Рижской думы по делам транспорта и сообщения Вадим Фальков.

Чиновник обозначил предполагаемые маршруты наводных перевозок. «Предприятию Rīgas Satiksme поручено рассмотреть возможность организации сообщения катеров между Болдераей, Вецмилгрависом, Ильгюциемсом. Пристань может быть где-то в районе центра, мне сложно сказать, где именно — около замка, около ратуши. Дальше. В летний период (просто в Риге нету ледоколов, до Вантового моста фарватер обеспечивается Рижским свободным портом, а дальше — никем он не обеспечивается) это может быть Луцавсала и Кенгарагс», — рассказал Фальков.

Представитель департамента добавил, что проект вряд ли станет самоокупаемым и будет дотироваться из средств городской думы. В настоящее время оценивается, насколько вообще экономически оправданы и востребованы рижанами пассажироперевозки по Даугаве.

«Насколько это будет экономически оправданно и каким будет пассажиропоток — сейчас Rīgas Satiksme поручено выяснить этот вопрос. Если ответ будет положителен, то есть пассажиропоток будет значительным, то движение катеров, скажем, два раза в час, может быть оправданным», — заключил Фальков.

Ранее главный архитектор Риги Гвидо Принцис предложил решить проблему загруженных мостов путем переправки пассажиров и автомобилей на паромах и лодках через Даугаву.

«В текущей ситуации, когда новых мостов нет, а имеющиеся загружены, нужно искать краткосрочные решения. Паромное и лодочное сообщение может стать самым быстрым и гибким способом пересечь реку. Водный транспорт с одного берега на другой к северу от Вантового моста может стать достаточно выгодным решением с экономической точки зрения», — считает Принцис.

В свою очередь транспортный эксперт Талис Линкайтс сомневается, что паромное сообщение разгрузит мосты.

«Идея неплохая, мы очень мало используем Даугаву. Но это никак не разгружает наши мосты, никак не разгружает транспорт через центр. Главная проблема в том, что транспорт из пригорода в Ригу идет с одной стороны реки в другую.

Главные госучреждения, образовательные учреждения, сервисные организации, — они находятся в центре Риги. Вся эта масса транспорта обусловлена тем, что люди из пригородов стремятся в центр и потом едут обратно», — указал Линкайтс.