Берем пример с Эстонии: В Латвии аптека заговорила по-русски

В соседней Эстонии за государственный счет начали переводить аннотации ко всем безрецептурным препаратам еще прошлой зимой. В Латвии Минздрав посчитал такую идею нецелесообразной, поэтому инициативу на себя взял частный сектор, на что было выделено около 10 тысяч евро.

Теперь в любом латвийском отделении «Mēness aptieka» можно получить аннотации к безрецептурным препаратам на русском и английском языках.

Закон о государственном языке, который в Латвии не подразумевает описания продаваемых товаров на русском или английском, можно объяснить юридически, но когда речь идет о здоровье и безопасности, впору задуматься о переводе.

Разумеется,

при желании можно найти информацию о лекарствах, например, в интернете, но как проверить, все ли верно описано и подходит ли препарат в конкретном случае.

Чтобы минимизировать риски неверного употребления безрецептурных препаратов, фармацевты «Mēness aptieka» по желанию клиента вместе с чеком будут выдавать понятную инструкцию по применению лекарства.

Как пояснила представитель аптечной сети «Mēness aptieka» Лига Рибкинска, потребность в переводе аннотаций на русский и английский языки назрела давно, однако на практике осуществить задуманное оказалось не просто. Помимо того, что предприятие вложило около 10 тысяч евро, потребовалась немало времени и профессионального вклада. масса разного рода согласований. Проект начали еще весной, а ввести новую услугу для населения удалось только осенью.

Компания перевела аннотации для того, чтобы безопасный доступ к ее товарам могли получать все клиенты, независимо от своих языковых навыков. Это нормальная европейская практика.

На данный момент доступны переводы аннотаций к 70 самым востребованным безрецептурным лекарствам.

Компания какое-то время будет проводить тестирование – насколько эта услуга имеет спрос и в каких регионах больше или меньше. Всего в Латвии зарегистрировано 400 безрецептурных препаратов. Есть куда стремиться.

Стоит отметить, что переведенные аннотации не вкладываются автоматически в коробочки с лекарствами. При покупке нужно отдельно попросить распечатку у фармацевта. Никаких особенных усилий это не потребует и времени лишнего не займет. Для этого нужно нажать всего лишь одну дополнительную кнопку.

«Наша задача – обеспечить людям наилучшую фармацевтическую помощь.

Точная информация о лекарствах является одним из ключевых моментов, например, для кардиостимуляции, которые бывает жизненно необходимо использовать срочно», - отмечает председатель правления АО «Sentor Farm aptiekas» Дмитрий Юсковец.