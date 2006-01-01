После реставрации за 200 тыс откроется памятник Свободы

Работы по уходу за памятником начались в июле, и он был огорожен забором и лесами.

Ранее главный специалист по реставрации Рижского агентства памятников Иво Граудумс рассказал агентству ЛЕТА, что будет восстановлен блеск звезд на памятнике, восстановлено защитное покрытие, проведены внутренние работы.

Министерство культуры выделило на реставрацию 193 636 евро из средств на непредвиденные обстоятельства.

В последний раз уход за памятником проводился в 2006 году.