Обезьяна поселилась в парке: Депутаты негодуют, но ничего не могут сделать

Ответственным службам Рижского самоуправления пока не удалось договориться с художниками о демонтаже скульптуры «Обезьяна Сэм» в парке Кронвальда, сообщили агентству ЛЕТА в Рижской думе.

Скульптура стоит в парке с сентября прошлого года, хотя первоначально предполагалось, что она будет находиться там только неделю. Художники не демонтировали скульптуру из-за отсутствия средств и предложили подарить ее городу Риге, но подарок не был принят.

Авторам было дано время до апреля, чтобы демонтировать скульптуру или перенести ее в другое место. Однако обезьяна стоит в парке до сих пор.

Руководитель совета по памятникам Рижской думы Ояр Спаритис считает ее элементом, портящим окружающую среду.

Он также рассказал, что инициатором размещения скульптуры является известный художник Айгар Бикше, и это не первый случай, когда городская среда после организованных им мероприятий не приводится в порядок.

Если самоуправление своими силами демонтирует обезьяну, художники могут счесть это актом вандализма, к тому же демонтаж требует средств. Так что ответственные службы по-прежнему ожидают действий от художников.