Директор департамента образования МОН уходит с работы

Папуле подтвердила агентству ЛЕТА, что трудовые отношения с ней будут прекращены 1 ноября.

Причина ухода - недовольство непрофессионализмом административных работников. «Последние два года при главной административной персоне МОН [госсекретаре Лиге Леине] я считаю сознательным саботажем против МОН как учреждения и лично министра», - заявила Папуле.

Продвижение документов в МОН затягивается по формальным причинам, сказала она. Речь идет о важных международных проектах, в том числе с Еврокомиссией.

«У нас заключены договоры, которые подписывает госсекретарь, а затем месяцами не происходит никаких действий. Это оборот денег. Кто будет за это отвечать?»

- сказала Папуле.

«Если не продвигаются идеи, принятые и получившие поддержку на государственном уровне, невозможно двигаться дальше. Как еще это можно назвать, если не саботажем?» - заявила чиновница.

Папуле добавила, что с министром образования и науки Карлисом Шадурскисом подобных разногласий у нее нет, но затягивание идет и со стороны бюро министра.