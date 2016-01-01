Депутат заступился за пенсионеров с инвалидностью: хватит их обманывать

Депутат Андрей Клементьев («Согласие») предложит в законе установить, что к людям с инвалидностью, которые получают только пенсию, Государственное агентство социального страхования (ГАСС) будет применять льготы.

Такие поправки нужны, чтобы пенсионеры с инвалидностью получали причитающиеся им льготы, пояснил депутат.

Он сослался на результаты ревизии Госконтроля, согласно которым в 2016 году по крайней мере 8747 пенсионеров с инвалидностью не получили льготы на общую сумму 1,3 млн евро, хотя государство имело информацию об этих людях. Ежемесячные доходы этих пенсионеров оказались в среднем на 12,4 евро меньше, и при среднем размере пенсии в Латвии 297 евро это значительная сумма.

ГАСС применяет льготы для людей с инвалидностью только в том случае, если получатель пенсии ввел в систему электронного декларирования Службы государственных доходов (СГД) данные о своих льготах.

По нынешним нормам, человек с инвалидностью, становясь пенсионером, должен предоставить информацию о своей инвалидности в СГД.