Человек лежит на улице, будто пьяный. А он болен...

12 октября сотрудники полиции самоуправления передали медикам неотложки двух мужчин, которые в бессознательном состоянии лежали на улице, будто пьяные. Но алкоголь, как выяснилось, они не употребляли, а нуждались в помощи из-за проблем со здоровьем.

Представитель полиции самоуправления Сандра Рексце сообщила, что первый такой вызов в четверг был получен в 11.06 с улицы Райня. Лежавший на улице 54-летний мужчина пояснил патрульным, что болеет сахарным диабетом и ему внезапно стало плохо.

Алкоголь, как выяснили стражи порядка, он не употреблял.

На место происшествия были вызваны медики неотложки, которые доставили мужчину в больницу.

А в 18.08, сообщив о пьяном на улице, стражей порядка вызвали на ул.Матера. Мужчину, не способного самостоятельно передвигаться и назвать свои данные, доставили в вытрезвитель. Однако проверка на алкометре показала 0.00 промилле. Выяснилось, что у 36-летнего мужчины сахарный диабет и он употребил метадон, что усугубило состояние. Вызванные медики доставили мужчину в больницу.