Фото: золотая осень по всему миру

Золотая осень пришла не только в Латвию, но и в другие страны Европы. Как преобразились деревья в других странах мира - предлагаем посмотреть в фотогалерее!

Так, с 1 сентября количество осадков в среднем по стране достигло 190 миллиметров или 95% от осенней нормы. Предыдущие четыре года общая сумма осадков в сентябре, октябре и ноябре составляла всего 145-185 мм.

Последняя столь влажная осень была в 2012 году, когда по сумме трех месяцев среднее количество осадков по стране достигло 251 мм.

В прошлом году был второй по сухости сентябрь, а в 2015 году - самый сухой октябрь за всю историю метеонаблюдений.

Сентябрь этого года стал третьим влажным сентябрем с начала метеорологических наблюдений. В октябре количество осадков по стране превысит норму - до утра 12 октября выпало в среднем 60 мм или 83% от месячной нормы.