Воскресенье - самый сухой и солнечный день со 2 октября

В воскресенье в Латвии ожидается частичная облачность, значительных осадков синоптики не прогнозируют, сообщает агентство ЛЕТА.

Со 2 по 14 октября на большей части территории Латвии шли дожди, таким образом, воскресенье станет самым сухим и солнечным днем со 2 октября.

Будет дуть умеренный западный, северо-западный ветер с порывами до 8-13 метров в секунду. Воздух прогреется до +11..+15 градусов.

В Риге ожидается относительно солнечная погода, будет дуть умеренный северо-западный ветер, а температура воздуха поднимется до +14 градусов.