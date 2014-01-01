Вокруг аэропорта «Рига» проверят состояние лесов

Как рассказала представитель аэропорта Лаура Карните, в соответствии с докладом об оценке влияния на окружающую среду аэропорта «Рига» в период с 2014 по 2020 год нужно провести ряд мероприятий, чтобы оценить влияние аэропорта на окружающую среду. Одно из них - мониторинг здоровья лесов.

В течение пяти лет исследуются различные показатели изменений, происходящих в лесах вокруг аэропорта по сравнению с другими аналогичными лесными биотопами, которые не находятся под влиянием воздушного сообщения.

Заявки на конкурс можно подавать до 24 октября.