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Вокруг аэропорта «Рига» проверят состояние лесов

/ LETA
Фото: Evija Trifanova/LETA

Международный аэропорт «Рига» объявил конкурс на проведение мониторинга состояния окрестных лесов.

Как рассказала представитель аэропорта Лаура Карните, в соответствии с докладом об оценке влияния на окружающую среду аэропорта «Рига» в период с 2014 по 2020 год нужно провести ряд мероприятий, чтобы оценить влияние аэропорта на окружающую среду. Одно из них - мониторинг здоровья лесов.

В течение пяти лет исследуются различные показатели изменений, происходящих в лесах вокруг аэропорта по сравнению с другими аналогичными лесными биотопами, которые не находятся под влиянием воздушного сообщения.

Заявки на конкурс можно подавать до 24 октября.

Конкурс Рига
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