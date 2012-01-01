Почту наградили за выдачу посылок на заправках

На торжественной церемонии в Бухаресте «Latvijas pasts» получило почетную грамоту за вклад в развитие почты.

«В поиске творческих способов приспособления к изменению привычек клиентов в эпоху современных технологий «Latvijas pasts» в 2012 году начала сотрудничество с сетью по торговле горючим «Circle-K Latvia», обеспечивая клиентам возможность получать свои покупки, сделанные через интернет, в максимально удобном месте 24 часа в сутки семь дней в неделю. Сейчас это можно сделать уже на 60 АЗС «Circle-K» почти на всей территории страны», - рассказали представители почты.

Европейская почтовая ассоциация объединяет почтовых операторов стран Европы с 1993 года. В организацию входят 52 члена в 49 странах.