Вершбоу: Россия боится Запада, поэтому сама пытается запугать

Размах военных маневров «Запад» свидетельствует, что Москва явно очень боится западных ценностей, поэтому борется против них и очень хочет продемонстрировать свою способность удачно вступить в полноценную войну с НАТО, заявил в интервью агентству ЛЕТА бывший советник генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу.

По его словам, оснований для страха перед российско-белорусскими учениями «Запад» не было, хотя и имелось несколько сценариев, которые могли быть реализованы, к примеру, оставление самостоятельных военных сил в Белоруссии. Он считает, что большая публичность и требования обеспечить большую прозрачность сумели удержать Россию от обсуждения подобных сценариев.

«Несмотря на то, что полный анализ только готовится, я думаю, что на «Запад-217» мы видели продолжение развития вооруженных сил и стратегии России, если сравнивать эти маневры с «Запад-2013«. Видна способность мобилизировать большое число солдат, кроме того, они продемонстрировали куда большее умение использовать эти силы в очень конкретных целях», - уверен экс-советник.

В качестве примера Вершбоу упомянул сдерживание противника - сделать нападение по-возможности сложнее, чтобы ликвидировать или задержать возможность захватчика привлечь дополнительные силы. Кроме того, во время учений можно было отметить совместные операции и увидеть, как русские симулируют, как готовятся к борьбе с терроризмом, хотя на самом деле они использовали эти учения, чтобы продемонстрировать возможность России воевать и победить в полноценной войне с НАТО.

«Нам нужно сделать несколько выводов. Возможно, нам самим стоит расширить свои учения, нужно улучшить свои возможности по нейтрализации угроз, нужно продолжать оказывать давление на Россию, чтобы таким образом реализовать более прозрачную политику», - считает Вершбоу.

По его мнению, размещенные в странах Балтии и Польше батальоны были достаточно эффективным средством сдерживания различных провокаций даже тогда, когда численно эти силы невелики. «Такая тактика давала совершенно ясно понять России, что в случае любого сценария она столкнется с конфликтом со всем НАТО, а не только силами обороны Латвии или Эстонии», - пояснил эксперт.

«Принятая стратегия НАТО очень зависит от привлечения дополнительных сил.

Если начнется кризис и мы поймем, что мобилизуются силы, которые мы видели во время «Запад», тогда нам нужно будет активизировать часть этих дополнительных сил и переместить их с мест дислокации, чтобы те находились в Западной Европе или США», - сказал он.

Кроме того, важно провести учения, чтобы проверить свои возможности это сделать, считает Вершоу, а также, чтобы показать россиянам, что ситуация оценивается серьезно. Учения НАТО должны стать ощутимо расширенными, чтобы продемонстрировать возможность реализовать стратегию в жизни, в том числе и привлечение дополнительных сил, уверен эксперт.

Он считает, что система НАТО работает хорошо, однако до февраля министры обороны стран НАТО должны договориться об изменениях в военной командной структуре, что необходимо, чтобы полностью подготовить альянс к полноценной войне с Россией. Кроме того, эксперт считает, что

НАТО нужно увеличить темп принятия решений, в частности, действий альянса в кризисных обстоятельствах.

«Я говорю о гибридной войне и возможности таких неясных ситуаций, в которые вовлечены эти неуниформированные солдаты, так называемые «маленькие зеленые человечки», или кибернападений, когда невозможно установить, из каких стран они идут, гражданское население не умирает, возможно, провоцируется «пятая колонна«. Эти приемы могут вызвать потенциальную агрессию до того, как мы вообще поймем, что происходит», - сказал Вершбоу.