В поисках золотой осени люди массово «рванули» в Сигулду

По наблюдениям Русского TVNET, в Сигулду приехали все, кто мог - электрички были забиты до отказа, очень много и машин - найти место для парковки оказалось действительно проблематично. Везде, где только можно, образовались очереди, было видно, что люди соскучились по хорошей погоде, солнцу и свежему воздуху.