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В поисках золотой осени люди массово «рванули» в Сигулду

Русский TVNET
  • Фото
  • Фото
Фото: Русский TVNET

В воскресенье в Сигулде яблоку негде упасть - жители Латвии массово отправились туда, чтобы своими глазами увидеть красоты золотой осени. Благо, погода в воскресенье действительно порадовала - дожди прекратились, потеплело, выглянуло солнце.

По наблюдениям Русского TVNET, в Сигулду приехали все, кто мог - электрички были забиты до отказа, очень много и машин - найти место для парковки оказалось действительно проблематично. Везде, где только можно, образовались очереди, было видно, что люди соскучились по хорошей погоде, солнцу и свежему воздуху.

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