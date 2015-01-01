KNAB 15 лет: за коррупцию реальный срок получил всего один политик

За 15 лет работы Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB) вступившим в силу решением о тюремном заключении для политика завершилось всего одно коррупционное дело, сообщает передача De facto Латвийского телевидения. В рамках по делу так называемого «Юрмалгейта» реальный тюремный срок был присужден бывшему мэру Юрмалы Юрию Хлевицкому. В других случаях дела или не были рассмотрены до конца или уже закрыты, в свою очередь в рамках уголовных процессов о миллионных взятках в секторе публичных закупок на скамью подсудимых политики не попадали вообще.

На этой неделе это ярко контрастировало с рассказанным на пресс-конференции KNAB, проведенной в рамках празднования 15-летия бюро. Главной темой конференции в первый день была борьба с политической коррупцией. «Мне очень, очень нравится пример Бразилии. Конечно, Бразилия - очень большая страна. Латвия - намного меньше. Но я как начальник KNAB, не открывая всю информацию, имеющуюся в моем распоряжении, могу сказать, что подобие я усматриваю. И поэтому нужен KNAB, который этот вопрос решит», - так шеф KNAB Екабс Страуме прокомментировал презентацию бразильского прокурора по так называемому делу «Car Wash», которое рассматривается как крупнейший коррупционный скандал в демократическом государстве.

В Бразилии обвинения в коррупции выдвинуты нынешнему и трем бывшим президентам; некоторые бывшие и действующие лидеры парламента находятся на скамье подсудимых или уже в тюрьме, за решеткой и бывший губернатор Рио-де-Жанейро, несколько министров, депутатов, предпринимателей. Обвинения выдвинуты еще нескольким сотням. Это как политики - парламентарии, министры, губернаторы, мэры, лидеры партий, так и влиятельные бизнесмены. Когда произошли попытки изменить законы, чтобы осложнить следствие, общественность вышла на улицы и политики были вынуждены уступить.

Прокурор бразильского федерального округа Серджу Бруну Кабрал Фернандес признает - еще несколько лет назад следствие такого масштаба в Бразилии не было возможно. «Сегодня большинство конгресса вовлечено в эту незаконную схему. Это очень грустная реальность, но это правда: большинство наших политиков связаны с коррупцией. (...) Преступления такого рода были и в прошлом, но я думаю, что сейчас в Бразилии видны изменения в менталитете. Мы наконец начали верить, что коррумпированную политику возможно изменить. Появились новые профессионалы, который теперь работают в публичном секторе, они очень идеалистичны и пытаются изменить страну. Конечно, произошло несколько значимых изменений в законах, которые нам помогают, но, по моему мнению, главное то, что меняется менталитет Бразилии», - рассказал прокурор.

Не совсем понятно, где конкретно Страуме усмотрел подобие бразильской ситуации в Латвии. Как минимум, достижения правозащитных учреждений пока еще далеки от достигнутого бразильцами.

За 15 лет работы KNAB до конца было доведено только одно политическое дело о коррупции - так называемый «Юрмалгейт».

В результате него в тюрьму попал бывший мэр Юрмалы Юрий Хлевицкий, который 12 лет назад для своего переизбрания организовал взятку в размере 20 тысяч евро советнику Илмарсу Анчансу.

Через пять лет произошел «Юрмалгейт 2», однако по этому делу еще продолжается суд, и решение по обвинению другого мэра Юрмалы Раймонда Мункевица по факту подкупа советницы Иветы Блауы не вступило в силу.

KNAB расследовал и дела о миллионных взятках в связи с процедурами закупок или изменениями планировок территорий. Уже завершено так называемое дело о взяточничестве в Рижской думе. Делопроизводство продолжается по делу «Daimler» о закупленных «Rīgas satiksme» автобусах и по нескольким делам о закупках инфраструктуры «Latvenergo».

Однако среди обвиняемых руководителей предприятий или должностных лиц высшего уровня нет.

К примеру, в большом уголовном деле «Latvenergo» о реконструкции ТЭЦ-2, которое в январе начнет рассматривать суд, подозревается взяточничество в размере почти 4 млн евро. Среди 12 подозреваемых - экс-президент предприятия Карлис Микельсонс, но ни одного политика.

Почему KNAB, созданный как структура, способная бороться именно с коррупцией высшего уровня, в том числе политической, больших успехов в этой сфере не показал? Самая оптимистичная версия: в Латвии политики честнее, чем, к примеру, в Литве или Эстонии. В свою очередь самая пессимистичная версия - наши правозащитники с такой политической коррупцией как в Бразилии бороться просто не умеют.

Из сказанного Страуме получается, что правда где-то посередине: «Пример Бразилии указывает на катастрофическое сочетание политики, деловых интересов и огромных денег как в позиционных силах, так и в оппозиции. Я думаю, в Латвии ситуация не столь печальна. Однако нужно улучшить способности правозащитных учреждений, в том числе и KNAB, чтобы пересмотреть нынешнюю ситуацию и предотвратить проблемы всеми возможными способами».

Политическая коррупция не означает только выплату взяток депутатам за конкретные голосования. В более широком контексте она подразумевает под собой и политику захвата, рассказывает политический аналитик ОБСЕ Якихико Хамада: «Политическим захватом мы в ОБСЕ понимаем феномен, когда публичная политика систематически захватывается или искажается в результате несоразмерного влияния. Это не значает вмешательство мегакорпораций, это может сделать и небольшая, но влиятельная группа. И не важно, кто именно пытается повлиятьо на образование политики. Сущность такова, что общественные интересы повторно остаются в стороне, а политика служит интересам лишь нескольких лиц».

Представитель ОБСЕ поясняет, что захватчики политики могут использовать дружественные связи с законодателями и манипулировать ими, представляя недостоверную информацию. Как с ними бороться, единого рецепта нет, но это поможет предотвратить комплекс мероприятий, к примеру, регулировка лоббирования, более прозрачное финансирование политических партий и избирательных кампаний.

Именно с нарушениями финансирования партий связаны два уголовных процесса, которые KNAB упомянает в качестве своих достижений в борьбе с политической коррупцией. В этом году начат уголовный процесмс, по которому KNAB не раскрывает ничего. В свою очередь в прошлом году было начато дело, в рамках которого был задержан тогдашний мэр Юрмалы Гатис Трукснис, а также миллионер Юлийс Круминьш.

Подозрения падают на финансы Союза «зеленых» и крестьян и партии «От серда Латвии».

Так все-таки почему KNAB в течение 15 лет не выделялся разоблачением политической коррупции? Начальник бюро Страуме это комментировать не хочет, так как только в этом году начал работу, куда охотнее он говорит о своем видении будущего KNAB: «Должно быть учреждение, независимость которого бесспорна, которое невозможно вовлечь в политическую борьбу, которые не зависит финансово от обеспечения бюджета на соответственном уровне. (...) Таков этот автоматический процесс.

Есть независимое учреждение, есть профессиональные сотрудники, есть возможность их удержать - есть и результат».

По его мнению, KNAB получил средства на прибавку зарплат, внутренние конфликты под руководством нового начальника стихли, да и проверки по делу олигархов, которые отрывали следователей от дел, KNAB обещает скоро закончить. Поэтому сейчас KNAB теоритически должен удачно бороться и с политической коррупцией в Латвии.