Невероятно удачливый таможенник за 3 года выиграл на ставках полмиллиона евро

Старший таможенный надзиратель даугавпилсского контрольного таможенного пункта Владимир Винокуров, возможно, самый удачливый в госуправлении. За последние три года он выиграл в азартные игры около полумиллиона евро, сообщает передача De facto Латвийского телевидения.

Судя по его декларации должностного лица, выигрыши Винокурова только растут: в 2014 году он выиграл 157 571 евро, в 2015 году - 187 196 евро, в прошлом году - 238 628 евро.

Для сравнения, зарплата старшего таможенного надзирателя не превышает 10 тысяч евро в году.

Винокурову улыбается удача как в местных компаниях, специализирующихся на азартных играх, к примеру, «Optibet», так и на зарубежных площадках - крупнейшей азиатской букмеркерской конторе «SBOBET».

До 2014 года, судя по декларации, Винокуров, в принципе, жил только на зарплату. Действительно ли?

Его работодатель - Служба госдоходов (СГД) - только другая структурная единица, в частности, Финансовая полиция - три года назад начала против таможенника следствие по пункту уголовного закона «Избегание подачи декларации».

«В основе дела - денежные суммы, связанные с выигрышами. К должностному лицу была применена мера пресечения - запрет занимать должность, которая по окончанию необходимости была отменена. В 2015 году прокуратура предъявила обвинения и передала уголовный процесс суду», - рассказал председатель управления Финансовой полиции СГД Эдийс Цейпе.

Первая инстанция признала Винокурова виновным, присудила ему 200 часов принудительных работ. Он решение обжаловал. Сейчас дело находится в Латгальском окружном суде.

Цейпе поясняет, что сейчас освобождать Винокурова от исполнения обязанностей нет юридического обоснования:

«Красиво это выглядит или нет, но подозрения - это всегда только подозрения. Суд скажет, виновен ли он».

Защита в уголовном процессе -не единственный судебный процесс, в который вовлечен Винокуров. De facto известно, что одно из латвийских тотализаторных предприятий «DLV» отказалось выплачивать ему выигрыш. Сейчас стороны судятся.

Речь идет о товарищеском матче 2015 года между BFC «Daugavpils» и литовским клубом «Stumbras». Неофициально De facto известно, что причиной отказа в выплате выигрыша стали несколько нарушений, к примеру, вовлечение родственников в ставки. Обычно так действуют, чтобы обойти лимиты.

Что интересно, Винокуров вовлечен в футбольные круги.

Его отец и брат - бывшие тренеры в Илуксте. Брат и он сам судили футбольные игры.

Латвийская футбольная федерация проинформирована, что Винокуров играл в тотализатор, однако утверждает, что в тот момент он ничего не судил: «Владимир Высшую лигу не судил, суди первую лигу. Но до того момента он уже закончил», - заявил генеральный секретарь федерации Янис Межецкис.

На вышеупомянутый товарищеский матч между даугавпилсским и литовским клубами деньги ставил и судья и наблюдатель за судьями Вячеслав Кохан. «Когда у нас прошел сигнал о нем, мы его исключили», - сказал Межецкис.

По декларации трудно понять, сколько на самом деле выиграл человек. В законах Латвии оставлено пятно. Конечно, в официальных выигрышах суммируются как выигранная, так и поставленная сумма. Поэтому - выигрыш может быть небольшим или его не может быть вовсе, но вместе с вложенными деньгами можно официально получить большие деньги. Если дома есть нелегальные средства - это один из способов их легализовать.

Ранее доходы от азартных игр налогами не облагались, их отменили в 2008 году. С нового года налоговая реформа предусматривает их возобновление. По мнению СГД, это может побудить показывать реальные выигрыши. Налогом в размере 20% будут облагаться выигрыши, превышающие 3000 евро.