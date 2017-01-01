В Адажи начинаются международные военные учения «Серебряная стрела 2017»

Сегодня на Адажском полигоне начинаются международные военные учения «Серебряная стрела 2017», в которых примут участие более 3500 военнослужащих, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве обороны.

В учениях примут участие военные из Латвии, Литвы, Эстонии, Албании, Италии, Великобритании, Польши, Словении, Испании, Германии, США и Канады. В них примут участие также около 200 земессаргов и 30 резервистов.

С 18 по 23 октября учения будут проходить в Апском, Гулбенском и Алуксненском краях.

Цель учений - усовершенствование сотрудничества Национальных вооруженных сил (НВС) Латвии с союзниками,

отработка навыков планирования и выполнения оборонительных операций с включением элементов боевого обеспечения.

Одновременно с учениями «Серебряная стрела 2017» будут проведены «Мобилизационные учения 2017», учения резервистов НВС и цикл учений «Малый Намейс 2017», организованные механизированной пехотной бригадой сухопутных сил НВС.