Вложив 3 евро, житель Алуксне выиграл 160 тысяч евро в лотерею

В прошедшие выходные в латвийской лотереи шестой раз в этом году было выиграно SuperBingo.

14 октября в ТВ шоу SuperBingo выигрыши получили 1 366 игроков лотереи SuperBingo и общая сумма выигрышей составила 209571 евро.

Шестой раз в этом году выиграно SuperBingo. Счастливая квитанция с одним игровым вариантом игры приобретена в A/S «VIRŠI-A», ул. Ригас 11, Алуксне.

Общая сумма выигрыша - 161208,89 евро. Выигрыш состоит из выигрыша за SuperBingo - 156000 евро, Bingo - 5052,40 евро, Rāmis - 147,73 евро и за Centrs - 8,76 евро. Вращая Lielais laimes rats Сармите Бриеде выиграла 10 000 евро!