В течение недели похолодает, осадков будет мало

В течение недели температура воздуха в Латвии понизится, а осадков будет мало, прогнозируют синоптики.

Во вторник температура воздуха может подняться до +17 градусов, а в среду ожидается уже только +9..+14 градусов. Возможно, во второй половине недели усилится антициклон и в Латвию придут холодные воздушные массы с севера, ночная температура может опуститься ниже нуля.

Второй сценарий - это циклон, облачность, и в таком случае резкого похолодания не ожидается.

В ближайшие дни небольшие дожди пройдут только временами, но будет в основном облачно.