Самый впечатляющий город-призрак Латвии

Куправа - не только самая маленькая латвийская волость, но и один из самых впечатляющих кандидатов на статус латвийского города-призрака. После обретения страной независимости местный завод по производству труб закрылся и без работы осталась большая часть жителей. Большинство людей оставили свой город и разъехались.

Куправа - самая маленькая в Вилякском крае, в 2014 году здесь насчитывалось 446 жителей. На самом деле их число еще меньше - люди здесь задекларированы, а по факту не живут.

В советские времена здесь построили завод по производству дренажных труб и бывшее когда-то небольшим поселком поселение стало разрастаться, причем люди съезжались со всего СССР. В самые лучшие года здесь проживало почти 3000 человек. В 1992 году фабрика закрылась и люди стали исчезать, оставив за собой как руины как самой фабрики, так и своих жилищ.

Половина жителей (48%) - латыши. Также здесь проживают русские, украинцы и другие народности. Здесь все также функционируют многоэтажные дома, здание управления волостью, аптека, магазин, фельдшерский пункт, однако большую часть городка занимает развалины бывшей фабрики.

Но несмотря на упадок, местные жители сохранили культурное нематериальное наследие: здесь работает этнографический ансамбль и детский вокальный ансамбль.

И все же в Вилякской думе смотрят в будущее с налдеждой и считают, что волость постепенно будет приведена в порядок: реализуются проекты NVA, реконструируется теплотрасса, были утеплены дома, ремонтируется дорога и система водоснабжения.