В Латвии не разрешат продавать просроченные продукты

Хотя Минземледелия обещало разработать принципы, как поступать с продуктами питания после истечения срока их годности, этого не произойдет, сообщает в понедельник газета Dienas Bizness.

Представитель Минземледелия Дагния Муцениеце сообщила, что ведомство даже провело опрос, но принципы разрабатываться не будут, потому что это не приоритет министерства.

В связи с этим не ясно, будут ли такие продукты использоваться и каким образом. Напомним, что в Дании есть магазины, где потребители могут приобрести продукты питания, у которых истек срок годности. В Латвии по этому вопросу весной развернулась широкая дискуссия.

Результаты проведенного Минземледелия опроса показали, что около 50% опрошенных не хотят покупать продукты после окончания срока их годности. Опрос на эту тему проводил и продуктовый банк «Сытая Латвия», и он также показал, что половина респондентов не хочет приобретать просроченные продукты.