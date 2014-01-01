«В разы сильнее героина, от него умирают чаще». Наркологи о новом наркотике

Сегодня, 16 октября, вступает в силу запрет на распространение новых наркотических веществ, которые были выявлены в Европе. Сейм на законодательном уровне запретил появившиеся на рынке производные синтетических канабиноидов и опиатов. Несмотря на то, что в Латвии они массового распространения получить не успели, а некоторые из них и вовсе не были замечены, проблема с употреблением наркотиков по-прежнему остра. В топе — марихуана и фентанил.

Фентанил. Дешевый, сильнодействующий и смертоносный синтетический опиат становится новым бичом человечества. Лавина фатальных передозировок фентанила накрыла многие страны мира. Умирают от этого наркотика и в Латвии.

«У нас, в Латвии, появляется употребление синтетических опиатов, которое очень и очень опасно. Очень быстро может наступить отравление. Пару лет назад у нас такого еще не было. Но теперь, как видите, например, в [случае] Добеле подозревают отравление синтетическими наркотиками. Это еще не доказано, но такие подозрения есть», — рассказывает о тревожной тенденции представитель Центра профилактики и контроля заболеваний Аия Пелне.

На протяжении нескольких десятилетий «синтетический брат героина» — фентанил — использовался в качестве обезболивающего для хирургических операций и играл незначительную роль в наркотическом кризисе.

В 2014 году этот вызывающий ощущение эйфории препарат стал мейнстримовым продуктом на черном рынк

е и привел к взрывному росту смертности в ряде городов. В том числе и латвийских.

«К нам все чаще привозят пациентов, принимавших синтетические опиаты — фентанил и производные. В Европе это настоящая напасть. Против него устраивают всевозможные митинги. Потому что он очень опасен. Он в разы сильнее героина, от него умирают намного чаще. В Латвии тоже были констатированы смерти от передозировки этого наркотика. Дело в том, что его действие в разы мощнее героина, но не такое долгосрочное. Потому его употребляют чаще, и чаще наступает передозировка», — рассказывает нарколог Рижского центра наркологии и психиатрии Астриде Стирна.

У фентанила есть несколько привлекательных для торговцев преимуществ перед героином. Для его производства не нужны поля опиумного мака,

он в 30–50 раз мощнее, благодаря чему его эффективная доза получается в десять раз компактнее и в десять раз дешевле.

«Многие даже не знают, что употребляют фентанил. Они думают, что приобрели героин. Дилерам выгоднее выдавать его за героин, поскольку он не только дешевле, но и не такой долгосрочный. Значит, покупатель быстрее придет за новой дозой», — поясняет Астриде Стирна.

Китайские химики изобретают все новые модификаций фентанила, многие из которых гораздо опаснее. Как только эти вещества обнаруживают в Европе — тут же на законодательном уровне запрещают.

«У нас всеобщая европейская система и если в какой-то стране был обнаружен какой-то новые наркотик, он попадает в эту базу и каждая страна на законодательном уровне вводит на него запрет. Эту процедуру мы осуществляем дважды в год. Сейчас мы внесли в список запрещенных веществ новые производные амфетамина, синтетических канабинодиов и синтетических опиатов», — рассказывает представитель Министерства внутренних дел Агнесе Зиле-Вейсберга.

Три года назад в такой список попали и спайсы, и благодаря этому их популярность существенно сократилась. Но свято место пусто не бывает — на их место пришла марихуана, которую курит все больше молодых людей.

«Тенденция потребления наркотиков очень поменялась.

Со спайсами к нам больше не попадают. Раз или два в месяц. Но на место спайсов пришла марихуана.

Это сегодня — самый популярный наркотик. И его популярность растет», — говорит Астриде Стирна.

И если раньше те, кто курит марихуану в стационары попадали редко, то теперь — это уже обычное явление. Качество травки за последние годы стремительно ухудшилось.

«Мы не можем сравнивать марихуану, которую курили десять лет назад и которую курят сейчас. Она не была настолько концентрированной. Сегодня же после нее попадают в стационары, в острых состояниях», — утверждает Астриде Стирна.

Несмотря на то, что общее потребление наркотиков, согласно статистике, падает, среди молодежи оно растет. И растет именно за счет популярности марихуаны.