Хватит слухов: Глава НВС пригласил ознакомиться с бытом натовских военных

Распространение критически не оцененной информации может нанести государству известный ущерб, заявил в интервью передаче ЛТВ «Утренняя панорама» командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Леонид Калниньш.

Он отрицал появившуюся в соцсетях информацию о том, что Латвия платит за военнослужащих НАТО, находящихся в стране, в том числе за их поездки на такси.

Командующий подчеркнул, что все расходы, в том числе питание и тренировки, союзники оплачивают сами.

Он также напомнил, что иностранные военнослужащие, тратя свои деньги в городах Латвии, приносят пользу экономике.

Калниньш призвал не верить слухам, а в случае вопросов прийти на военную базу в Адажи и ознакомиться с бытом натовских военных.

Он добавил, что иногда недостоверная информация распространяется целенаправленно, но и неосторожно высказанные комментарии могут быть использованы против Латвии - они попадают на российские телеканалы и сайты, что наносит вред государству.