Директор Рижского русского театра Эдуард Цеховал подал заявление об увольнении

Долголетний член правления Рижского русского театра им. М.Чехова Эдуард Цеховал подал заявление об увольнении, сообщила агентству ЛETA представитель Министерства культуры Лита Кокале.

3 октября Цеховал подал в министерство заявление с просьбой не продлевать с ним трудовые отношения. Срок полномочий Цеховала истекает 29 ноября.

Цеховал - единственный член правления театра, который он возглавляет уже почти 30 лет. В этом году он отметил свой 70-летний юбилей.

Министерство культуры объявило открытый конкурс на должность члена правления театра. Заявления на конкурс принимаются до 3 ноября.