Экс-глава «Скорой»: Удержать врачей могут зарплаты по 3-5 тыс. евро

Количество вызовов скорой помощи вырастает, особенно в Риге, растет и нагрузка врачей, при этом зарплата растет совсем медленно – прибавка в 10 евро не заставит молодого специалиста остаться работать на скорой помощи, в эфире радио Балтком сказала бывшая глава Службы неотложной медицинской помощи Сармите Виллере.

По ее словам, средний возраст работающих на скорой помощи – 40 лет, на бригадах работает 2500 специалистов, количество вызовов – от 1000 до 1200 вызовов в сутки.

Виллере отметила, что руководителем бригады скорой помощи всегда работает дипломированный врач, при этом вторым лицом в бригаде действительно может быть студент. Что касается водителей машин скорой помощи, Виллере подчеркнула, что за зарплату на руки в 450 евро их удержать очень сложно.

«Да, они все работают больше, берут дополнительное время, зарплата получается 600 евро, но этого все равно недостаточно для такой работы»,

- отметила она.

Чаще всего работники службы скорой помощи переходят на работу в частный сектор, говорит она, и очень много врачей уезжает за границу.

«Много наших коллег работает в Норвегии на так называемом домашнем уходе. Европа уже давно поняла, что лечить человека дома намного дешевле, чем отправлять в больницу», - сказала Виллере. «Только половина из тех, кого скорая помощь привозит в приемное отделение, помещаются в больницу, остальных после диагностики отпускают домой. Если бы система работала нормально, эти люди не вызывали бы скорую помощь, а получали бы помощь у врачей. Система не работает.

Вопрос – как мы докатились до этого? Но этот ответ можно искать в тех 27 лет, которые прошли в течение независимости Латвии»,

- сетует Виллере.

«Я считаю, что врачи в европейском государстве должны получать свои 3-5 тысяч евро. Сейчас же происходит то, что врач на свои деньги покупает билет и улетает туда, где его больше ценят, и там они работу находят без проблем. У нас же люди работают не по 168 часов, а по 220 часов, и они просто сгорают на работе, сами становясь пациентами», - подчеркивает Санита Виллере.