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В Риге открыта новая онкоклиника

rus.db.lv
Иллюстративное фото | Фото: Austra Helēna Žaggere / LETA

В Риге, на ул. Калнциема с сентября начала работу новая клиника по лечению онкозаболеваний с иностранным капиталом - Integratīvās Medicīnas klīnika (Integrative Medicine Clinic).

Общий объем планируемых инвестиций в течение двух лет составит 150 тыс. евро.

Клиника будет предлагать дополнительные виды онкотерапии, которые в Латвии еще только развиваются. Также будет предлагаться виротерапия и другие неинвазивные методы лечения и детоксикация как отдельное направление. Клиника будет ориентирована как на местных, так и на иностранных пациентов.

SIA Integrative Medicine Clinic занесено в Коммерческий регистр 12 января, председатель правления предприятия - Олаф Слутиньш, член правления - гражданин Сейшельских островов Алесандр Каландришвили.

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