Дом, с которого сыпятся камни: решена судьба дома-призрака в центре Риги

Сегодня, 16 октября, истекает срок, в который владельцам многоэтажного здания на ул. Марияс 6 было поручено обезопасить аварийный объект. По состоянию на полдень понедельника работы по реновации начаты так и не были, поэтому приводить здание в порядок придется самоуправлению, рассказал в программе Латвийского радио 4 «Домская площадь» глава департамента собственности Рижской думы Олег Буров.

Представитель думы подчеркнул, что платить за ремонтные работы, в любом случае, будет собственник.

«Владельцы не выполнили постановление думы, где было написано: до 9 числа начать устанавливать стеллажи и до 16 октября закончить устанавливать стеллажи по периметру всего здания от тротуара до самого верха здания, до крыши. Это был их срок, они стали что-то устанавливать 6 числа, но это была так называемая, наверное, «имитация бурной деятельности». [...] Ничего не сделано. [...] Конечно,

формально нам нужно подождать 12 часов ночи, потому что вдруг 16 вдруг случится какое-то чудо и эти стеллажи появятся, может быть такая палочка волшебная есть у владельцев.

В данном случае я говорю серьезно, потому что нам нужно очень четко соблюдать все юридические правила — если пишем до 16 числа, то ждем до 12 часов ночи».

Завтра утром владельцы получат уже сегодня подготовленное предупреждение, где будет сказано, что Рижская дума выполнит работы сама.

«Мы установим по периметру стеллажи, снимем сетку и проверим, что под ней. [...] Удалим все элементы фасада, представляющие опасность, другие — наоборот, укрепляем, и на этом все. В течение года это здание будет на сто процентов стабильно, с фасада ничего не упадет. [...] Мы это будем делать вначале за свои деньги, потом выставим счет владельцам, и они его должны оплатить. Если они откажутся, то мы сразу передаем сумму судебным исполнителям»,

Помимо ликвидации аварийной ситуации, дума также намерена стимулировать владельцев восстанавливать здание.

«Это, безусловно, штрафы, повышенная ставка на налог. Если раньше владельцы этого дома платили в год налог на недвижимость 488 евро, то сейчас они платят больше 17 тыс. в год. То есть старое выражение наказать рублем — оно здесь действует», — заключил Буров.

Как уже сообщал наш портал, 1 октября в Риге на Марияс, 6 на тротуар и проезжую часть упал фрагмент фасада здания.

Все убрано, однако существует риск, что здание продолжит обваливаться.

Пятиэтажное здание в самом центре Риги стало зданием-призраком: фасад уже много лет затянут декоративной сеткой. Дом был построен в 1905 году. В советское время здесь были коммунальные квартиры, а на первом этаже — магазины.