Во вторник ожидаются туман и небольшие дожди, но будет тепло

В ночь на вторник и в первой половине дня в Латвии ожидается туман, местами видимость снизится до ста метров, сообщает агентство ЛЕТА.

Возможны и небольшие кратковременные дожди, которые ожидаются и днем.

После спокойной ночи южный, юго-западный ветер постепенно усилится и в Курземе достигнет порывами скорости 12-17 метров в секунду.

Минимальная температура воздуха ночью составит +6..+11 градусов, на северо-востоке страны - +3..+6 градусов. Днем потеплеет до +13..++17 градусов, на один-два градуса прохладнее будет в северо-восточных районах.

В Риге в ближайшие сутки возможен как туман, так и кратковременный дождь. Ночью и с утра будет дуть слабый ветер, а температура воздуха опустится до +9 градусов. Днем синоптики прогнозируют умеренный южный, юго-западный ветер, а воздух прогреется до +16 градусов.