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В Вентспилсской больнице сразу у десяти пациентов возникли осложнения после операции

LETA
Иллюстративное фото | Фото: REUTERS/Scanpix

По пока не установленным причинам у десяти пациентов после операций по удалению катаракты в Вентспилсской больнице возникли осложнения медицинского характера, сообщает больница на сайте самоуправления.

14 октября операции по удалению катаракты были сделаны в Северокурземской региональной больнице 26 пациентам. 15 октября шесть из них обратились в больницу за помощью.

Сегодня больница связалась со всеми прооперированными, и осложнения выявлены еще у четырех.

Устранять их будет оперирующий врач.

Больница выяснит, почему произошли осложнения. Операции по удалению катаракты временно приостановлены.

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