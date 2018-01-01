Ашераденс уйдет с должности министра экономики после принятия госбюджета

Министр экономики Арвил Ашераденс («Единство») уйдет в отставку после принятия бюджета 2018 года в Сейме, то есть в конце ноября, сообщил сегодня журналистам премьер-министр Марис Кучинскис после заседания коалиционного совета.

Такая договоренность с Ашераденсом была достигнута сегодня утром, а позднее одобрена правящей коалицией, добавил он. В первом чтении Сейм планирует рассмотреть законопроект о госбюджете и пакет сопровождающих его законопроектов 25-26 октября, во втором - 22-23 ноября.

По словам премьера, принятие бюджета следующего года - «главное событие» этого года. В повестке работы правительства есть и ряд других важных вопросов - ответ компании «Telia» об объединении ООО «Latvijas Mobilais telefons» и ООО «Lattelecom», будущее «Liepаjas Metalurgs» и Инчукалнского подземного газохранилища, другие актуальные вопросы.

Ашераденс сообщил журналистам, что коалиция поддержала выдвинутого «Единством» кандидата на пост министра экономики, и его кандидатура будет согласована в установленном порядке.

Как сообщалось, Ашераденс решил покинуть должность министра экономики и принять мандат депутата Сейма, чтобы возглавить фракцию «Единства».

По имеющейся в распоряжении агентства ЛЕТА неофициальной информации, потенциальными кандидатами на должность министра экономики являются депутат Рижской думы Вилнис Кирсис, парламентский секретарь МИД Занда Калниня-Лукашевица и парламентский секретарь Минблага Карина Плока.