Чума свиней может добраться из Латвии до Литвы

На фоне не угасающих вспышек африканской чумы свиней (АЧС) в восточной части Литвы возникла угроза, что эта болезнь может добраться через Латвию и до территорий, находящихся на северо-западе страны.

На минувшей неделе Литовская ветеринарная служба сообщила, что на границе с Латвией, недалеко об Биржай, чума выявлена на 44 свиных фермах, и по этой причине в защитную зону попала и часть Литвы. Однако, по словам заместителя директора ветслужбы Видмантаса Паулаускаса, угроза существует и для Мажейкяйского и Акменского районов.

«Есть угроза с севера - для Акменского и Мажейкяйского районов, поскольку на границе Латвии и Литвы выявлены вспышки. Может случится, что АЧС попадет в те районы, где не было заражений, но придет она туда не с востока Литвы, а из Латвии», - сказал BNS Паулаускас.

В этом году в Литве в 710 местах было обнаружено более 1200 зараженных диких кабанов.

АЧС в Литве начала распространяться в конце 2013 года, когда зараженные кабаны мигрировали из Белоруссии. С 2014 года эта болезнь распространяется также в Латвии, Эстонии и Польше.