Отопительный сезон: для Риги - одна цена, для Сигулды - совсем другая

Без малого 61 евро за мегаватт/час. Столько этой осенью заплатят жители Сигулды за тепло. И это рекорд этого отопительного сезона, сообщает программа «Сегодня вечером» на LTV7. Самое дешёвое тепло в латвийской столице.

Как минимум два года первенство по дороговизне тепла было у посёлка Ледмане, недалеко от Лиелварде. Тариф приближался к 80 евро. Но теплосети двух населённых пунктов объединились, что позволило снизить цену для потребителей, объясняют журналисты LTV7.

И вот теперь в лидерах оказалась Сигулда — именно у живописного города теперь самая большая цена за тепло. Местные жители «рекорду» совсем не рады.

«У нас за 40 квадратных метров, а в месяц выходит 120-130 евро»,

- жалуется местная жительница.



В Сигулде теплосети находятся в руках компании Wesemann-Sigulda. Комментировать тариф там отказались. А вот в местной думе сетуют на то, что город слишком вытянут и котельная находится слишком далеко от жилых домов.

По данным Комиссии по регулированию общественных услуг, кроме Сигулды в ТОП-5 городов с самым дорогим отоплением оказались также Цесис, Смилтене, Талси и Салдус. В свою очередь самое дешёвое тепло в стране предлагает Rīgas siltums – 44 евро 39 центов. В ТОП-5 городов с самыми приятными для потребителей тарифами вошли Айзкраукле, Добеле, Лудза и Олайне.

Как отмечают в регуляторы, в целом тарифы на тепло этой осенью сравнимы с теми, что были в конце отопительного сезона.