После скандала с «Tokyo City» журналистку LTV взяли под охрану

После пикета у заведений «Tokyo City», который, защищая права работников, организовала посудомойщица предприятия, оказавшаяся журналисткой LTV из передачи «Aizliegtais paņēmiens», Латвийское телевидение решило на время нанять для нее частную охрану.

Как сообщает LTV, уже во время пикета за его ходом следили несколько неразговорчивых подозрительных мужчин, а затем за журналисткой-посудомойщицей следили по пути домой. Телекомпания обратилась в полицию, начато следствие.

«Этот случай не стоит воспринимать как угрозу журналистам, так как в тот момент руководство предприятия не знало, что работница - журналистка, но такова очевидная политика «Tokyo City», повлиять на своих работников, который пытаются выступить против регулярного нарушения законов», - указал главный редактор Службы новостей LTV Гунтис Боярс.

«Слежка были или очень непрофессионально организована, или же преследователи не особо скрывались, оказывая таким образом психологическое давление на сотрудницу», - прокомментировал Боярс, указав, что это свидетельство того, что, к сожалению, в нашей стране нужно считаться с подобным противодействием со стороны работодателя.

Как уже писал Русский TVNET, журналистка передачи «Aizliegtais paņēmiens» не только зафиксировала в видеоматериалах, как платится зарплата в конвертах, но и пожаловалась в Службу госдоходов и Госинспекцию труда, пыталась создать на предприятии профсоюз, а в заключение организовала пикет по защите сотрудников.

В данный момент по факту «зарплат в конвертах» Финансовая полиция начала уголовный процесс.