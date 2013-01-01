«Ригас сатиксме» покажет новые автобусы

Презентация автобусов польского предприятия «Solaris Bus&Coach» состоится в 6-м автобусном парке (Рига, ул. Клейсту, 28).

Новые автобусы - часть заказанных РС в 2013 году 175 новых транспортных средств. Сумма договора с польским предприятием составляет 75,8 млн евро.

Рига получила уже 140 новых автобусов, а оставшиеся 35 будут доставлены РС до 2019 года.

В презентации примут участие председатель Рижской думы Нил Ушаков и представители РС.