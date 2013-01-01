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«Ригас сатиксме» покажет новые автобусы

LETA
Иллюстративное фото | Фото: Ingars Tenis, TVNET

Столичное предприятие общественного транспорта «Ригас сатиксме» сегодня представит автобусы «Solaris Urbino» нового дизайна, сообщил агентству ЛЕТА представитель предприятия Виктор Закис.

Презентация автобусов польского предприятия «Solaris Bus&Coach» состоится в 6-м автобусном парке (Рига, ул. Клейсту, 28).

Новые автобусы - часть заказанных РС в 2013 году 175 новых транспортных средств. Сумма договора с польским предприятием составляет 75,8 млн евро.

Рига получила уже 140 новых автобусов, а оставшиеся 35 будут доставлены РС до 2019 года.

В презентации примут участие председатель Рижской думы Нил Ушаков и представители РС.

Нил Ушаков Рига
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