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Минувшей ночью строители заменили бракованный асфальт на ул. Стабу в Риге

LETA
Фото: Paula Čurkste / LETA

Сегодня ночью строители заменили бракованный асфальт на отдельных участках улицы Стабу, сообщил в соцсетях мэр Риги Нил Ушаков.

«На отдельных участках на Стабу, там где был брак, строители этой ночью за свой счет перекладывали асфальт. Этой ночью должны завершить. Приносим извинения за неудобства, но лучше заставить переложить, чем оставлять брак», - пишет Ушаков в соцсетях.

Замену асфальтового покрытия на ул. Стабу планируется полностью закончить в ночь на среду.

За ремонтные работы на ул. Стабу отвечает стройфирма ООО «Binders».

Нил Ушаков Рига
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