О погоде: чем угрожает страшный ураган «Офелия» Латвии? (фото, видео)

Ураган «Офелия» приблизился к Европе. «Красное предупреждение» уже объявлено в Ирландии: порывы ветра могут достигать 80-130 км/ч. Стоит ли Латвии опасаться разгула стихии?

Вначале этой недели над Скандинавией пройдут несколько циклонов, среди них и тропический ураган «Офелия», который определит погоду в Латвии, - сообщают латвийские синоптики.

После того, как 16 и 17 октября «Офелия» накроет Ирландию и Великобританию, местные синоптики предвещают наводнения и повреждения.

К счастью, по сообщениям Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, а Латвии могут наблюдаться лишь отголоски тропического шторма. Так что опасаться «Офелии» в Риге не стоит, - пишет Riga.lv.

Кстати, «Офелия» является самым мощным атлантическим ураганом с 1939 года, которому удалось достичь столь северных регионов. Синоптики прогнозируют штормовой ветер силой около 80 километров в час с порывами до 130 километров в час.

Как уже сообщал Русский TVNET, по меньшей мере три человека погибли в результате удара шторма «Офелия» по Ирландии.

Два человека погибли в результате падения деревьев в графствах Уотерфорд и Типперэри. Третий смертельный случай был зафиксирован в графстве Лаут. На автомобиль, в котором находился мужчина, обрушилось дерево.

Около 330 тысяч домов осталось без света из-за повреждений линий электропередачи. Порывы штормового ветра составляют 190 километров в час.

Почему этот год стал аномальным на ураганы

«Ураганов может быть и 12, и 15 за сезон. Сезон длится до середины октября, так что это еще однозначно не последний ураган, — рассказал «Газете.Ru» Юрий Варакин, начальник Ситуационного центра Росгидромета.

Самая важная особенность этого года, аномалия, которая последние 20 лет не отмечалась

Атлантический сезон ураганов — это условное название ежегодного периода формирования наиболее интенсивных ураганов в средней части северной половины Атлантического океана. На севере Атлантики сезон ураганов проходит с 1 июня по 30 ноября. Пик наблюдается примерно 10 сентября.

«Это не последний ураган»

Первым сильным ураганом был «Харви», который ушел на Техас, за ним последовала «Ирма», вышедшая на Доминику, Карибы, Кубу, Флориду, на мелкие острова. «Хосе», ураган 3-4 категории, на некоторое время ослаб до тропического шторма, но уже к 16 сентября вновь набрал силу. «Мария» прошла по Доминике.

Изменение климата?

«Это случается не так часто», - сказал главный метеоролог канала Эн-би-си в интервью Би-би-си. По его словам, необычная частота ураганов в этом году может зависеть от целого ряда факторов.

«В этом году нет феномена »Эль-Ниньо», при котором учащаются тайфуны в Тихом океане, но ураганы в Атлантике формируются реже», - говорит он. При «Эль-Ниньо» горячий воздух поднимается в верхние слои атмосферы и покрывает верхнюю часть зарождающегося урагана, не давая ему набирать силу.

Некоторые ученые убеждены, что растущее число ураганов связано с изменением климата, но другие считают эту гипотезу недоказанной.

"Ирма", "Хосе" и "Катя" - не слишком ли много ураганов одновременно?

Изменения климата могут тут также играть определенную роль.

«Главное - температура морской воды, чем она теплее, тем больше испарений в атмосферу, и, соответственно, повышается влажность воздуха. Ураганы, как известно, получают энергию от поднятия влажного воздуха вверх, конденсации водяных паров и опускания более сухого воздуха вниз», - говорит ученый, напоминая, что значительная часть глобального потепления абсорбируется океанами.

Он, однако, добавляет, что на данный момент среди ученых нет консенсуса о связи между глобальным потеплением и формированием ураганов.

Многие при этом считают, что при глобальном потеплении ураганов будет меньше, но они будут гораздо более мощными.

Напомним, что в середине недели в Латвии ветер утихнет, будет преимущественно облачная погода. В Латвию придут более холодные воздушные массы, что приведет к понижению температуры до +4…+9 градусов ночью, днем – от +8 до +13 градусов.